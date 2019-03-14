В России назвали стоимость имеющихся в стране нефтезапасов

В Минприроды оценили стоимость всех нефтезапасов, которые есть на территории России, сообщает РБК.

Отмечается, что в ведомстве оценили запасы, имеющиеся в стране на конец 2017 года. Так, стоимость имеющейся у России нефти оценивается в 40 трлн руб.

Кроме того, запасы природного газа оцениваются в 11 трлн руб., железной руды — в 808 млрд руб., золота — в 480 млрд руб., коксующегося угля — в 2 трлн руб., алмазов – в 505 млрд руб.

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При этом общая стоимость ресурсов страны превышает 55 трлн руб.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил состояние нефтяного рынка.