СМИ: «Газпром» прекратит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году

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«Газпром экспорт» направил официальное письмо болгарским властям, в котором компания сообщает о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года. Об этом сообщает Sputnik Türkiye со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что о письме «Газпрома» министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова рассказала местному каналу bTV. Она также заявила, что у болгарских властей есть право обратиться в арбитраж, чтобы взыскать с компании транзитные платежи, которые страна должна была получать до 2030 года. Однако болгарские власти смогут так поступить только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не будет проложена по территории страны.

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