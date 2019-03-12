Госдума приняла в первом чтении повышение пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает РИА «Новости».
Во втором чтении законопроект рассмотрят 19 марта, в третьем — 21 марта.
Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это решение коснется более 4 миллионов человек.
В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.