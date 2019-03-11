Глава ФАС рассказал о «циничных и наглых» отраслях экономики России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев охарактеризовал строительство как одну из самых «циничных и наглых» отраслей. Об этом сказал в интервью НТВ.

По словам Артемьева, такой же является фармацевтика и поставки медоборудования. Он добавил, что примерно 2 % ВВП россияне теряют из-за деятельности картелей.

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«Вторая отрасль, самая циничная и наглая после фармы, — это строительство», — заявил Артемьев.

Ранее глава ФАС заявил о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.