Глава ФАС рассказал о «циничных и наглых» отраслях экономики России
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев охарактеризовал строительство как одну из самых «циничных и наглых» отраслей. Об этом сказал в интервью НТВ.
По словам Артемьева, такой же является фармацевтика и поставки медоборудования. Он добавил, что примерно 2 % ВВП россияне теряют из-за деятельности картелей.
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«Вторая отрасль, самая циничная и наглая после фармы, — это строительство», — заявил Артемьев.
Ранее глава ФАС заявил о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.