В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА «Новости».
«Сфера, которая больше всего нас волнует, — это, конечно же, потребительское кредитование», — сказал она.
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По ее словам, существенно снизились процентные ставки, однако в последнее время отмечается рост долговой нагрузки.
В этом году в связи с этим ЦБ вводит новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки.
Ранее сообщалось, что в России ограничили размер процентов по потребкредитам.