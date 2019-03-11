WSJ узнала о подготовке Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2»

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После многих лет усилий убедить Берлин похоронить совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток — 2», Вашингтон готовится к введению против него санкций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Германии новые санкции США воспримут как агрессию против члена НАТО, пишет WSJ. Такая ситуация еще сильнее ухудшит отношения Берлина и Вашингтона, поясняет издание. По словам нескольких американских чиновников, санкции против «Северного потока — 2» будут введены с помощью поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (СААТSA). Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб, пишет WSJ.

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«Санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить [строительство] этого трубопровода», — сказал немецкий чиновник WSJ.

По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, который в курсе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер считает проект «Северный поток — 2» несовместимым с «военным щитом, который Америка держит над Европой».

«Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от зверя, зачем вы его кормите?» — таким образом размышлял Трамп, рассказал WSJ источник.

Как отмечает издание, проект газопровода «Северный поток — 2» всегда был «яблоком раздора» между Берлином и Вашингтоном, который боится, что одна из крупнейших европейских экономик станет зависимой от российских энергоносителей.

Между тем, попытки Трампа убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от покупки российского газа были и весной прошлого года, отмечает издание.

»Ангела, вы должны прекратить покупать газ у Путина», — со ссылкой на анонимных источников передает WSJ слова Трампа на встрече с Меркель в Овальном кабинете.

В США не считают, что в российском газопроводе есть необходимость, но полагают, что Москва будет распоряжаться «Северным потоком — 2» как рычагом давления на Европу.

Ранее сообщалось, что уже построена треть газопровода «Северного потока — 2».