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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «атлантическая солидарность» стран Евросоюза в вопросе санкций против России вредит его экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкции против России, которые инициирует США, преследуют только интересы Вашингтона.

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Он также добавил, что приоритеты США не всегда совпадают с интересами стран Европы.

Клинцевич подчеркнул, что страны ЕС «слепо повторяют американские выверты».

Ранее во Франции заявили о «катастрофических» результатах санкций против России.