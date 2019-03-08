Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года увеличился на 1,7%, до $16 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, импорт российских товаров и услуг в КНР за этот период вырос на 7,5%.

Как отмечается, за февраль объем торговли России и Китая составил $6,83 млрд.

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При этом объем экспорта из Китая в Россию за первые два месяца текущего года сократился на 4,8%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%.