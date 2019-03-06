Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме

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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию спикера Госдумы не его выступление во время правительственного часа. Об этом сообщает RT.

Во время парламентского часа спикер нижней палаты Вячеслав Володин остановил его выступление из-за «неудовлетворительных ответов».

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«Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамики экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разберутся с инициатором скандального правчаса с Орешкиным.