«Нафтогаз» поддаст жалобу на «Газпром» в Еврокомиссию

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Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания намерена подать жалобу в Еврокомиссию на российскую энергетическую компанию «Газпром» в рамках законодательства ЕС по конкуренции, передает РИА «Новости».

По его словам, «Нафтогаз» планирует подать жалобу в Еврокомиссию в конце апреля текущего года.

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«Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия «Газпрома» в форме жалобы (в рамках. — «Газета.Ru») законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», — сказал Витренко.

Ранее Витренко заявил о намерении «Нафтогаза» взыскать с России $8 млрд.