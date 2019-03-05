В Индии ответили на слова Трампа о лишении страны торговых льгот

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Представитель индийского торгового ведомства Ануп Вадхаван заявил, что Индия не планирует облагать пошлинами товары из Соединенных Штатов после слов американского президента Дональда Трампа о том, что США собираются лишить Индию торговых льгот, предусмотренных Генеральной системой преференций. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, подобный шаг американской стороны будет иметь на торговлю Индии ограниченное влияние. При этом стороны рассматривали иной вариант, который бы учитывал интересы обоих стран.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует отменить льготный режим торговли с Турцией.