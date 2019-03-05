Пушков отреагировал на продление санкций США против России

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал продление антироссийских санкций США.

«Никто из внесенных в американские «черные списки» не мог «подрывать демократические процессы и институты на Украине» в силу того, что не был в 2014 году на Украине», — написал Пушков.

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По его словам, президент США Дональд Трамп придуманные при своем предшественнике Бараке Обаме «надуманные санкции».

Он также добавил, что Трампу не стоит копировать Обаму.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России.