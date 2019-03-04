Глава «Нафтогаза» предсказал полную потерю газового транзита через Украину

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Главный исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев высказал мнение, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» приведет к полной невостребованности газотранспортной системы Украины. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала».

Он отметил, что начало транзита газа через «Северный поток — 2» также лишит Киев сдерживающего фактора против «российской агрессии», из-за чего, по его мнению, возрастает вероятность военного конфликта.

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«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», – сказал Коболев.

Также глава «Нафтогаза» посетовал на то, что «аспект безопасности» не останавливает страны Европы от инвестиций в проект газопровода, который, как считает Коболев, следует рассматривать с точки зрения не экономической, а военной угрозы.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока».