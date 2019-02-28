Reuters: из ЦБ Венесуэлы вывезли восемь тонн золота

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Около восьми тонн золото вывезли на правительственном спецтранспорте из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, золото было вывезено из хранилищ на прошлой неделе.

Как отмечается, место нахождения золота неизвестно.

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При этом в момент проведения операции глава венесуэльского ЦБ Каликсто Ортега был за рубежом.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил увеличить добычу золота и нефти.