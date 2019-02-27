Официальный курс евро вырос на 34 копейки

Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Банком на четверг, 28 февраля, вырос на 33,51 копейки и достиг показателя в 74,8249 рубля, следует из данных ЦБ.

Курс доллара в свою очередь вырос на 13,88 копейки до 65,7570 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 22,7 копейки — до 69,8375 рубля.

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Ранее сообщалось, что рубль незначительно меняется к доллару и евро.

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