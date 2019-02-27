Рубль незначительно меняется к доллару и евро
Рубль незначительно меняется по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10.05 мск, курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 4 коп. и составил 65,74 руб., а курс евро понизился на 6 коп. и достиг показателя в 74,78 руб.
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