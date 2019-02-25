В России подешевел бензин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/295/12165295/RIAN_5744596.HR-pic905-895x505-91570.jpg">

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России подешевел на 3-4 коп. на четыре дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Thomson Reuters Kortes.

Отмечается, что дешевый бензин в России наблюдался с 18 по 22 февраля 2019 года. Цена на бензин маки Аи-92 снижалась на 3 коп. до 41,96 руб./л, а стоимость Аи-95 уменьшалась на 4 коп. и составляла 45,10 руб./л.

Реклама

Сильнее всего разницу в стоимости бензина марки Аи-92 можно было ощутить в Центральном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в правительстве дали прогноз по ценам на бензин в России.