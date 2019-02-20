Путин предложил распространить льготную ипотеку для семей с детьми на весь срок кредита
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.
Он отметил, что льготная ипотека под 6% уже действует, но ей воспользовались не все семьи.
«Сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется в первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.