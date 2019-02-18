Мэрия Красноярска открестилась от завоза белого снега в центр города

Жители Красноярска сфотографировали белый снег, расфасованный по целлофановым пакетам, в центре города, сообщает NGS24.

Горожане предположили, что снег привезли к Универсиаде, чтобы украсить город. Однако чиновники эту информацию опровергли.

Служба городовых сообщила, что снег на дорогу выложили сотрудники частной организации после того, как дорожная техника почистила данный участок дороги. В мэрии пообещали найти виновного и привлечь к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на замену заборчиков выделят 30 млн.