Шохин рассказал о «тринадцатом нацпроекте»

Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Газете.Ru» рассказал о «тринадцатом нацпроекте».

Говоря о том, что условия для того, чтобы бизнес инвестировал в нацпроекты пока не созданы, Шохин отметил, что есть условный тринадцатый национальный проект — развитие магистральной инфраструктуры.

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«Бизнес готов вкладываться в это, в том числе в высокоскоростное железнодорожное движение», - отметил глава РСПП.

Он привел в пример проект высокоскоростной магистрали «Москва-Казань», с которым правительство никак не определится — будет он, или нет.

«Правительство уже полгода думает над условиями, и несколько версий Минфин предлагал для обсуждения с бизнесом. Условно это закон о защите и поощрении инвестиций. Самый главный пункт — стабилизационная оговорка», — заявил Шохин.

Глава РСПП отметил, что законопроект нужен, чтобы понимать, будет ли власть гарантировать идущему в нацпроекты бизнесу стабильность базовых регуляторных условий и налогов, в нем должны быть оговорены механизмы компенсации потерь в период реализации нацпроектов.

«Пока нет инструментария поддержки частного инвестора государством, нельзя сказать, сколько нацпроектов бизнес готов поддержать», — заключил Шохин.

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