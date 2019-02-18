«Известия»: срок отключения горячей воды могут ограничить тремя днями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/8265557/RIAN_01469909.HR.ru-pic905-895x505-66177.jpg">

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис во время Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что сроки отключения горячего водоснабжения планируется сократить до трех дней. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, в настоящее время ведется работа и по внедрению умных технологий в ЖКХ, что способствует «радикальному» сокращению сроков отключения горячей воды. Речь, в частности, идет о технологиях по оптимизации управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения.

Реклама

Чибис подчеркнул, что сами коммунальные компании очень заинтересованы в сокращении времени отключения, так как за привычные две недели без горячей воды они не получают выручку. Он отметил, что в ходе проведенных в трех городах экспериментов данный срок удалось сократить до трех дней.

Ранее сообщалось, что Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства» счетчиков.