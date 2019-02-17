Reuters: Мэй вернется в Европу для переговоров по Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй на следующей неделе намерена посетить Брюссель, чтобы провести новый раунд переговоров по Brexit с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса Мэй.

В заявлении не указывается точная дата визита Мэй в Европу. Также в нем отмечается, что в понедельник, 18 февраля, премьер проведет встречу с Мишелем Барнье, главным европейским переговорщиком по условиям выхода Британии из состава Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что Мэй продолжит выстраивать диалог с ЕС по Brexit, несмотря на новую неудачу в парламенте.