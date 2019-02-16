В Fitch подтвердили рейтинг России на уровне «BBB-»

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило, что долгосрочный кредитный рейтинг России сохраняется на уровне «ВВВ-». Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, возможность введения санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов оценивается как высокая. Дальнейшее направление политики санкций определить трудно.

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«Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики», — говорится в заявлении.

Согласно размещенным данным, долгосрочный кредитный рейтинг России в зарубежной валюте на инвестиционном уровне находится на уровне «ВВВ-», краткосрочный — на уровне «F3».

По данным Fitch, российская инфляция в этом году достигнет показателя в 5,3%, что связано с повышением НДС, повышением инфляционных ожиданий и ослаблением рубля. Также ожидается замедление темпов роста ВВП до 1,5%, на который в том числе повлияли слабые инвестиции.

«Мы ожидаем, что затем экономический рост незначительно ускорится до 1,9% в 2020 году, ниже ожидаемых 3,2% для медианы «BBB», — отмечается в материале.

Ранее Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ-».