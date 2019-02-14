Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований

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Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о том, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований к финансированию строительных проектов, которые вызывают тревогу у застройщиков. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, расчет будет зависеть от множества факторов. В частности, от степени готовности проекта, его инженерной подготовки, и также от стоимости ресурса.

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«Понятно, что ранее ресурс этот, по сути, был бесплатным — деньги шли от инвестора или участников долевого строительства. Сейчас же деньги в интересах защиты людей будут храниться в банках, на специальных эскроу-счетах», — отметил Мутко.

Он выразил надежду на то, что большого роста цен на жилье не будет.

«Постараемся сделать все, чтобы переход на новую систему финансирования жилых проектов был поэтапным и плавным», — заключил Мутко.

Ранее сообщалось, что Мутко пообещал ревизию норм по эксплуатации газового оборудования после взрыва в Шахтах.