Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований
Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о том, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований к финансированию строительных проектов, которые вызывают тревогу у застройщиков. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
По его словам, расчет будет зависеть от множества факторов. В частности, от степени готовности проекта, его инженерной подготовки, и также от стоимости ресурса.
«Понятно, что ранее ресурс этот, по сути, был бесплатным — деньги шли от инвестора или участников долевого строительства. Сейчас же деньги в интересах защиты людей будут храниться в банках, на специальных эскроу-счетах», — отметил Мутко.
Он выразил надежду на то, что большого роста цен на жилье не будет.
«Постараемся сделать все, чтобы переход на новую систему финансирования жилых проектов был поэтапным и плавным», — заключил Мутко.
Ранее сообщалось, что Мутко пообещал ревизию норм по эксплуатации газового оборудования после взрыва в Шахтах.