В правительстве дали прогноз по ценам на бензин в России

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Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что снижение цен на моторное топливо на внутреннем российском рынке не планируется, передает ТАСС.

Казак на форуме в Сочи отметил, что стоимость бензина все равно восстановится после небольшого снижение на 1-2 коп. в отдельных регионах страны.

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«Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены [восстановятся]», — добавил Козак.

Он уточнил, что, если цены на бензин «поднялись на определенный пьедестал», то крайне редко «сходят с него».

«Мы не прогнозируем снижение [цен], целевая задача — балансировать, сдерживать», — заключил Козак.

Ранее сообщалось, что названы города с самым доступным бензином.