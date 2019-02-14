Курс евро достиг 75 рублей

Рубль поднялся до отметки в 75 рублей за евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно информации на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 6 коп. и достиг показателя в 66,45 рубля, а курс евро вырос на 2 коп. и составил 74,92 рубля. До этого курс европейской валюты поднимался до 75 руб.

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