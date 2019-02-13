ФСБ и ФНС проводят обыски в нескольких агрохолдингах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/10428551/upload-RIAN_02994530.HR.ru-pic905-895x505-81367.jpg">

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и ее региональных подразделений, а также Федеральной налоговой службы (ФНС) ведут проверку на нескольких предприятиях крупных российских агрохолдингов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается, силовики проводят обследование и изымают документацию.

Реклама

По словам собеседника агентства, возможной причиной проверки могло стать уклонение от уплаты налогов, а также незаконное возмещение сумм НДС. Также это может быть связано с несоблюдением агрохолдингами договоренностей, которые были достигнуты при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Уточняется, что силовики ведут проверку в 13 регионах.

Ранее сообщалось, что в сеть алкомаркетов «Красное & Белое» пришли с обысками.