Российские авиакомпании захотели лишить привелегий

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько сообщил, что ведомство высказалось за выравнивание тарифов на обслуживание для отечественных и зарубежных авиакомпаний в аэропортах на территории России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, необходимость в выравнивании аэропортовых сборов существует, однако делать это следует постепенно, «с учетом экономических реалий». Изменения не должны резко повысить финансовую нагрузку на российских авиаперевозчиков, подчеркнули в ФАС.

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При этом отмечается, что сроки и механизм выравнивания тарифов в антимонопольном ведомстве не назвали.

В настоящее время стоимость обслуживания для российских авиакомпаний в аэропортах на территории страны втрое меньше, чем для зарубежных аваперевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг.