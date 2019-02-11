Российские авиакомпании захотели лишить привелегий
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько сообщил, что ведомство высказалось за выравнивание тарифов на обслуживание для отечественных и зарубежных авиакомпаний в аэропортах на территории России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».
По его словам, необходимость в выравнивании аэропортовых сборов существует, однако делать это следует постепенно, «с учетом экономических реалий». Изменения не должны резко повысить финансовую нагрузку на российских авиаперевозчиков, подчеркнули в ФАС.
При этом отмечается, что сроки и механизм выравнивания тарифов в антимонопольном ведомстве не назвали.
В настоящее время стоимость обслуживания для российских авиакомпаний в аэропортах на территории страны втрое меньше, чем для зарубежных аваперевозчиков.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг.