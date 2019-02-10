Independent: большинство британцев выступают за отсрочку Brexit
Более половины британцев выступают за отсрочку Brexit, пишет The Independent со ссылкой на опрос социологической службы BMG Research.
Как отмечается, такой вариант развития событий поддерживают 53% респондентов.
При этом 33% опрошенных выступили за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, даже если это насесет ущерб экономике страны. Еще 14% затруднились ответить.
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Одновременно с этим 49% британцев заявили, что выход страны из ЕС без соглашения будет экономической катастрофой, 28% с этой точкой зрения не согласились.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила ситуацию с Brexit.