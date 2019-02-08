Песков: США вынуждают ЕС покупать газ на 30% дороже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон, препятствуя «Северному потоку-2», вынуждает Европу покупать американский газ на 30% дороже, передает РИА «Новости».

«Этот нужный для России и для всего Евросоюза международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее Соединенных Штатов Америки, которые в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями о честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой в нынешней конъюнктуре, ориентировочно на 30% дороже, газ из США», — сказал Песков.

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Он добавил, что «Северный поток-2» экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС.

Песков также отметил, что в Кремле категорически не согласны с мнением, что «Северный поток-2» повысит зависимость ЕС от России.