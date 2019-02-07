FT: бюджет Франции под угрозой после уступок Макрона «желтым жилетам»

Уступки президента Франции Эммануэля Макрона «желтым жилетам», которые обойдутся в €11 млрд ($12,5 млрд), поставили государственный бюджет в «тревожное» положение, такие выводы содержатся в отчете государственного аудитора Франции Cour des Comptes. Об этом пишет газета Financial Times.

«Перспективы на 2019 год в отношении государственных финансов весьма хрупки», — говорится в отчете.

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Аудиторы предупреждают, что у властей остается мало места для маневра в случае возможного экономического спада из-за высокого государственного долга и значительного дефицита.

Кроме того, уступки правительства вынудили пересчитать прогноз дефицита бюджета на 2019 год. Предполагается, что в текущем году дефицит бюджета достигнет 3,2% вместо ранее прогнозируемых 2,8% от объема производства.