Песков высказался об уровне зарплат сотрудников пресс-службы президента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начинающие сотрудники пресс-службы главы государства получают 50-60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Премии бывают. У нас была 13-я зарплата в прошлом году в размере оклада», — сказал Песков.

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По его словам, в пресс-службе президента достаточно «длинная лесенка» продвижения по службе.

Он также добавил, что у него одна из самых высоких зарплат.

Песков подчеркнул, что в госслужбе существует достаточно сложная система надбавок.

Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос, получает ли президент России Владимир Путин пенсию.