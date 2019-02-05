Уволен глава Ростуризма Сафонов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Ростуризма Олега Сафонова говорится на сайте пресс-службы правительства страны.
Медведев отметил, что в России необходимо активно укреплять сферу туризма и правильно управлять денежными средствами.
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«Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — добавил Медведев.
Олег Сафонов был руководителем Федерального агентства по туризму с 10 мая 2014 года по 5 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Медведев уволил замминистра культуры Николая Малакова.