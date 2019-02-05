МИД обвинил посла США в ФРГ в нарушении рамок приличий

Первый замглавы МИД Владимир Титов заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл «вышел за рамки приличий», разослав немецким компаниям письмо о потенциальных санкциях по проекту «Северный поток-2», передает РИА «Новости».

«Инцидент с рассылкой американским послом в Берлине писем с угрозами санкций выходит за рамки приличий. К чести наших партнеров из Берлина, они сразу отреагировали на этот демарш, понимая, что США в который раз продемонстрировали намерение определять повестку в сфере энергетики, не считаясь с интересами европейских партнёров», — заявил Титов.

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Он также отметил, что проект реализуется в соответствии с планом.

Ранее сообщалось, что более 70% граждан Германии поддерживают строительство «Северного потока-2».