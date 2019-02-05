Объемы продаж топлива «Роснефти» выросли на 16% за 2018 год

Розничные объемы реализации топлива «Роснефтью» по итогам 2018 года увеличились на 16%, согласно опубликованной во вторник производственной отчетности.

Кроме того, выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год выросла на 6%. Выручка от деятельности кафе за 2018 год выросла на 14% к уровню 2017 года.

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«Роснефть» остается крупнейшим переработчиком в России. За 12 месяцев текущего года переработка сырья выросла на 2,8% относительно 2017 года до 103,3 млн тонн. Общий объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в 2018 г. вырос на 2% и составил 115 млн т.

По итогам 2018 года нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» нарастили объем производства автомобильных топлив на 2% до 39,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также по итогам 2018 года «Роснефть» увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5% - до 28,7 млн тонн.