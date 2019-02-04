«Аппетит иссяк»: постпред России при ЕС дал прогноз по санкциям

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что аппетит стран-членов ЕС к антироссийским санкциям иссяк, передает РИА «Новости».

При этом он не смог сказать, насколько скоро у Евросоюза проснется аппетит к отмене санкций в отношении России.

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«В том, что касается Евросоюза, аппетит к новым санкциям у них уже иссяк. Насколько у них появится в обозримой перспективе аппетит к отмене санкций, надо еще посмотреть», — сказал Чижов.

По его словам, низшая точка в отношениях между ЕС и Россией уже преодолена, но при этом он признал, что стороны невысоко над ней поднялись. Как полагает Чижов, санкционные настроения в Евросоюзе уже меняются.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, США и ЕС обсуждают новые санкции против России.