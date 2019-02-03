«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью», — сказала Мэй.
Реклама
По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.
Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.
Ранее сообщалось, что в ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit.