«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью», — сказала Мэй.

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По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.

Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit.