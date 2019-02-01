Нефть Brent подорожала более чем на 3%

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Цены на нефть марок Brent и WTI выросли более чем на 3% на фоне информации о снижении числа буровых установок в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 21.15 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 3,27%, до $62,83 за баррель.

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При этом стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 3,16%, до $55,45 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки WTI превысила $55.