Трамп высказался о сроках заключения сделки с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение торговой сделки с КНР до 1 марта. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, США введут новые пошлины на китайские товары, если стороны не заключат сделку.
Он также добавил, что возможно данное соглашение будет заключено между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.
Реклама
Трамп подчеркнул, что США рассчитывают на выгодную торговую сделку с Китаем.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал КНР открыть рынок для бизнеса США.