Трамп высказался о сроках заключения сделки с КНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12135025/RTS2B2O6-pic905-895x505-7112.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение торговой сделки с КНР до 1 марта. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США введут новые пошлины на китайские товары, если стороны не заключат сделку.

Он также добавил, что возможно данное соглашение будет заключено между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Реклама

Трамп подчеркнул, что США рассчитывают на выгодную торговую сделку с Китаем.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал КНР открыть рынок для бизнеса США.