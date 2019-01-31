CNBC: Трамп может пригласить в ФРС бывшего кандидата в президенты США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/12152317/RTSSFYG-pic905-895x505-59613.jpg">

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечь в управление Федеральной резервной системы (ФРС) бывшего кандидата в президенты США Хермана Кейна. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, он участвовал в предвыборной гонке в 2011 году, но вынужден был остановить свою кампанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам.

Реклама

Уточняется, что Кейн также являлся председателем ФРС Канзас-Сити и работал там с 1989 по 1996 год. После этого он ушел в политику.

По данным телеканала, Кейн уже встречался в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в среду, 30 января.

Ранее сообщалось, что ФРС сохранила процентные ставки, Dow Jones взлетел на 450 пунктов.