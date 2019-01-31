В ФРГ подтвердили создание механизма для обхода санкций США против Ирана

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил создание европейского специального механизма INSTEX для расчетов с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный механизм позволит ЕС сохранить свои обязательства перед Ираном, несмотря на санкции США.

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Он также добавил, что в ответ Евросоюз потребует от Ирана соблюдения ядерной сделки.

Маас подчеркнул, что Германия разработала этот механизм в координации с европейскими партнерами.

Ранее СМИ рассказали, когда появится новый механизм для обхода санкций США против Ирана