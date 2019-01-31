СМИ нашли у Миллера квартиру за якобы миллиард рублей

Глава «Газпрома» Алексей Миллер якобы владеет квартирой площадью 1396,3 квадратных метра в центре Санкт-Петербурга, утверждает проект Baza. Информация была опубликована на «Яндекс.Дзен».

По данным портала, стоимость квартиры Миллера составляет не менее миллиарда рублей.

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Как отмечается, об этом свидетельствуют выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет. Комментариев от самого Миллера или представителей «Газпрома» не поступало.

Ранее сообщалось, что Миллер попал в санкционный список США.