ЦБ пересмотрит «черные списки» предпринимателей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство взаимодействует с Росфинмониторингом для того, чтобы смягчить критерии включения бизнесменов в «черный список» кредитных организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ведется работа для корректировки признаков, по которым вычисляются сомнительные операции.

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«Мы также с Росфинмониторингом корректируем подход к передаче информации об отказах кредитным организациям, с тем чтобы в «черные списки» попадали только операции с повышенным уровнем риска», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в ближайшее время имеющиеся «черные списки» будут пересмотрены для того, чтобы в них остались только те, кто совершал рискованные операции.

Ранее ЦБ увидел угрозу финансовой стабильности в бурном росте потребкредитования.