Дептранс отреагировал на данные СМИ о перебоях с продуктами в Москве
Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о том, что из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице в регионе могут начаться перебои с поставками продуктов. Об этом говорится в твиттере ведомства.
По информации пресс-службы Дептранса, в настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в Москву сроком на 24 часа, причем все постоянно работающие логистические компании пользуются именно постоянными пропусками.
«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что у владельцев грузовиков есть возможность получить разовый пропуск в срок до восьми часов, которой уже воспользовались двух тыс. раз.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что транспортники, розничные сети и производители предупредили мэра Москвы Сергея Собянина об угрозе подорожания продуктов и перебоях с их поставками из-за новых правил движения грузовиков по столице.