Дептранс отреагировал на данные СМИ о перебоях с продуктами в Москве

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Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о том, что из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице в регионе могут начаться перебои с поставками продуктов. Об этом говорится в твиттере ведомства.

По информации пресс-службы Дептранса, в настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в Москву сроком на 24 часа, причем все постоянно работающие логистические компании пользуются именно постоянными пропусками.

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«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у владельцев грузовиков есть возможность получить разовый пропуск в срок до восьми часов, которой уже воспользовались двух тыс. раз.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что транспортники, розничные сети и производители предупредили мэра Москвы Сергея Собянина об угрозе подорожания продуктов и перебоях с их поставками из-за новых правил движения грузовиков по столице.