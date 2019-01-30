Орешкин высказался о конфликте бизнесменов из России и руководства Давоса

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Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин, побывавший в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал об извинениях организаторов из-за ситуации с бизнесменами из России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В ноябре прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Давос не пригласили российских предпринимателей Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина. Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе впоследствии приняли решение о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в ВЭФ.

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По словам Орешкина, все отечественные бизнесмены, которые хотели принять участие в мероприятии, смогли это сделать.

«…конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался», — сказал Орешкин.

Он добавил, что в общем форум прошел негативно, что связано с замедление глобальной экономики и ухудшением настроений в мировом сообществе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил министра экономического развития Максима Орешкина рассказать о прошедшем в Давосе экономическом форуме.