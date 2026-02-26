Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов «Лукойла»

США продлили срок для продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с «Лукойлом» о его международных активах. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов (OFAC) США, передает «Интерфакс».

Срок продлен до 1 апреля. Лицензия OFAC, которая позволяла вести переговоры и заключать соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH, истекала 28 февраля.

«Лукойл» находится в санкционном списке США с 22 октября прошлого года. Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продляло лицензию на переговоры по продаже активов компании.

В свою очередь «Лукойл» после введения рестрикций объявил о намерении продать свои зарубежные активы. В январе 2026 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор находится на рассмотрении OFAC.

Британские же власти вывели Lukoil International из-под санкций в ноябре прошлого года. Операции с международными активами компании разрешено проводить до 25 августа 2026 года.

Ранее в ФРГ заявили, что вопрос изъятия в ЕС замороженных российских активов пока не обсуждается, но к нему могут вернуться в будущем.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!