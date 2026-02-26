США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов «Лукойла»

США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с «Лукойлом» о его международных активах. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов (OFAC) США, передает «Интерфакс».

Срок продлен до 1 апреля. Лицензия OFAC, которая позволяла вести переговоры и заключать соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH, истекала 28 февраля.

«Лукойл» находится в санкционном списке США с 22 октября прошлого года. Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продляло лицензию на переговоры по продаже активов компании.

В свою очередь «Лукойл» после введения рестрикций объявил о намерении продать свои зарубежные активы. В январе 2026 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор находится на рассмотрении OFAC.

Британские же власти вывели Lukoil International из-под санкций в ноябре прошлого года. Операции с международными активами компании разрешено проводить до 25 августа 2026 года.

Ранее в ФРГ заявили, что вопрос изъятия в ЕС замороженных российских активов пока не обсуждается, но к нему могут вернуться в будущем.