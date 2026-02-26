ЕС продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии

Совет Европейского союза на год продлил санкции против Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

«Совет постановил продлить действие ограничительных мер до 28 февраля 2027 года», — сказано в тексте.

В документе указывается, что санкции введены объединением в связи с ситуацией в Белоруссии и участием Минска в проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не смогло принять новые рестрикции перед 24 февраля.

В этот же день ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее Австралия ввела новые санкции в отношении России.