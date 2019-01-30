Welt: Европа бьет тревогу из-за растущей зависимости от российского газа

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В европейских странах растет беспокойство из-за растущей потребности в газе, которую может удовлетворить Россия, сделав Евросоюз (ЕС) более зависимым. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что крупнейшие месторождения газа, в том числе в Нидерландах, сокращают добычу ресурса на фоне растущего спроса.

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«Если мы откажемся от использования угля, откажемся от атомной энергии, тогда нужно честно сказать людям, что нам будет нужно больше природного газа», — сказала Меркель.

Как уточняется, в этом случае вырастут поставки из России, а также возможен рост поставок сжиженного газа из США и других стран. В настоящее время на «Газпром» приходится 43% поставок, а после завершения строительства «Северного потока — 2» доля компании увеличится. При этом цена на сжиженный газ растет, поэтому европейским странам дешевле закупать газ у российской стороны.

Ранее стало известно, когда будет готова первая нитка «Северного потока — 2».