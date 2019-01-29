Порошенко объявил сроки подачи украинской заявки на вступление в ЕС

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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме в Киеве объявил, что страна подаст заявку на вступление в состав Евросоюза в 2024 году, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что не сомневается в получении плана действий по вступлению в НАТО, а также приступит к его выполнению.

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«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.