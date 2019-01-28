Bloomberg рассказал, когда появится новый механизм для обхода санкций США против Ирана

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Франция, Германия и Великобритания намерены представить план, который поможет компаниям вести торговые отношения с Ираном без угрозы санкций со стороны США, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, три европейские державы в попытке обойти санкции против Ирана бросают вызов президенту США Дональду Трампу, отмечает агентство.

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Проект инициативы призван оградить европейские компании, заинтересованные в ведении бизнеса с Ираном, от санкций США, которые могут возникнуть после проведения долларовых операций. Предусматривается, что платежи от компаний будут приниматься с помощью «специального целевого механизма» — без прямого перевода средств между Ираном и европейскими компаниями. Теоретически, такая схема изолировала бы компании от санкций США.

Юридическое лицо для финансового спецмеханизма может быть представлено уже 28 января.

Отмечается, что данный план должны обсудить члены ЕС в Брюсселе в понедельник, 28 января. Кроме того, план будет опубликован сразу же, если все 28 стран согласятся с трехсторонней инициативой, сообщает агентство со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Bloomberg располагает проектом заявления ЕС, в котором данная инициатива приветствуется и рассматривается в качестве «оказывающей положительное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном, но самое главное — на жизнь иранского народа».